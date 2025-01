Helgen står för dörren igen, och det gillar vi som får lite extra tid att förkovra oss i vårt största intresse – spel. Redaktionen tar sig an allt från svinsvår NES-sport till spel som just släppts eller inte ens är släppta än.

Så ser redaktionens spelhelg ut. Nu får du berätta om din!

Johan Olander

Jag gör, förhoppningsvis, som Daniel och hänger på svensk Palworld-server.

(Johan, det var förra helgen Daniel spelade där.. /red.)

Fredrik Eriksson

Kan inte sluta prata om A-Z-initiativet i forumet. Ett frejdigt sätt att ta sig an oväntande backlogg-spel. Efter Beyond Good and Evil har jag ögonen på The Callisto Protocol. Tror jag. Man kan ju ändra sig.