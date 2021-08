Oavsett vad man tycker om Call of Duty så är det fascinerande att se hur spelserien ständigt reser sig även när den till synes börjat snubbla. Just när folk verkade ha börjat tröttna lite på konceptet så damp Warzone ner och blåste nytt liv i den alltjämt enormt populära serien. Och i höst är det dags för nästa kapitel i krigssagan – Call of Duty: Vanguard.

När Sledgehammer presenterar konceptet för Vanguard, får jag en närmast nostalgisk känsla av att befinna mig på Gamescom igen, då de svulstiga pr-klyschorna står som spön i backen. Game director Josh Bridge lovar att spelet ska bjuda på något helt nytt, och väcka känslor som aldrig förr. Det är förvisso standard i spelmediet med så vidlyftiga och ambitiösa löften varje gång ett storspel släpps. Om man inte slår på de stora trummorna så kommer ingen att höra dig, trots allt. Men det är nog ändå extra vågat att lova det om en så långvarig serie som denna. Det har blivit några spel vid det här laget.

Det är WW2, och du krigar som soldat i specialförband. Soundtrack till den här scenen? Eldkvarn.

I Vanguard återvänder serien återigen till andra världskriget, men det nya den här gången är att det är födelsen av de första specialförbanden som skildras. Enligt Bridge var idén med små elitförband som utförde farliga operationer bakom fiendens linjer fortfarande ny och främmande på den tiden, och det är det studion vill skildra i Vanguard. Kampanjen ska således kretsa kring fyra karaktärer av olika nationaliteter och bakgrunder, som måste vänja sig vid ett nytt och ovant sätt att kriga.

Det är en potentiellt intressant premiss, för all del. Men av det jag fick se så är det svårt att utröna allt för mycket om vad exakt Sledgehammer har gjort med konceptet. De trycker mycket på att både visa respekt för tidsperioden och de som stred i andra världskriget, men att samtidigt erbjuda den bombastiska Hollywood-action som vi är vana vid från serien. Det låter för mig som ett spel i samma andra som CoD: World War II, ungefär. Apropå att visa respekt för tidsperioden så är det automatiskt rött kort på Sledgehammer-utvecklaren som kombinerade beskrivningar av Vanguards (absolut tjusiga) grafiska effekter med citat från Churchills berömda ”We shall fight on the beaches”-tal.

De fyra karaktärerna som kampanjen kretsar kring baseras på verkliga soldater. En av dem baseras till exempel på den berömda sovjetiska prickskytten Ludmila Pavlitjenko. Av det som visades upp framstod dock de fyra soldaterna mer som superhjältar än som historiska personer, men det är som sagt i linje med det uttalade målet att erbjuda klassisk, storslagen CoD-action.

Ludmila Pavlitjenko ska ha knäppt ett par hundra fiender som prickskytt i Röda armén. Den här gentlemannen ser inte ut att gilla krig jättemycket. Inte den här heller.

Vi fick även se en liten snutt av ett tidigt uppdrag av kampanjen, men det var uppenbart hårt regisserat för att se mer filmiskt ut. I en uppseendeväckande scen som påminner om början på den kombinerade krigs- och monsterfilmen Overlord, så hoppar du fallskärm och faller ner mellan exploderande flygplan. Väl på marken är du ensam och utsatt och måste smyga omkring och söka efter vänligt sinnade soldater, allt medan fienden söker efter dig. Jag är nyfiken på huruvida kampanjen kommer att ha fler inslag av smygande mellan de smattrande eldstriderna.

Det bjöds på kort multiplayer-information också, som att 20 multiplayer-kartor står redo på releasedagen. Gunsmith gör comeback, så att du får justera vapen och tillbehör lite som du vill. Champion Hill är ett nytt spelläge där lag på 1-3 personer brakar samman mot varandra, och målet är att vara sista överlevare. Och zombiehorden kommer förstås dra in igen, den här gången utvecklat av Treyarch och med kopplingar till samma spelläge i Black Ops Cold War. Slutligen avslöjades att det släpps en ny bana till Warzone i år, och du kommar ha tillgång till vapen och annat från Vanguard när du spelar detta kostnadsfria battle royale-lir. Kartan kodas av Raven Studios och med den kommer också ett helt nytt antifuskverktyg på pc.

I stort ser Call of Duty: Vanguard väldigt bekant ut så här på förhand, om än med några saker som gör mig nyfiken. Att kampanjen fokuserar på fyra karaktärer med olika specialiteter har viss potential, om inget annat. Vi får definitivt anledning att återkomma med mer ingående intryck när vi väl får lägga våra svettiga labbar på spelet och testa det själva.

Call of Duty: Vanguard släpps till pc, Xbox och Playstation den 5 november.