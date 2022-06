Battlefield 2042:s släpp kändes som en jul-Rush med råge, och för varje bra sak fanns det något som skavde, störde eller förstörde. Skaparna berättar att de är väl medvetna om det, och nu, sju månader senare kommer spelets första stora uppdatering - kallad Zero Hour - som ska förnya och fräscha upp det.

Utvecklarna talar om att koncentrera upplevelsen, att visa på spelets verkliga potential. Detta ska uppnås med en ny karta, en ny specialist, ett par nya vapen (stealth-armborst, en ny sniper, och en rökridå-kastare), två nya stealth-helikoptrar, och ett Battlepass proppfull med saker att låsa upp (rangordnat efter hur intressanta de är i mitt tycke).

Ett Battlepass behöver nog ingen närmare förklaring vid det här laget, och precis som med alla andra finns det ett gratis- och ett premiumspår med 100 nivåer. Skaparna hälsar att alla upplåsbara saker som påverkar gameplay kommer att vara gratis, och att betalvarianten endast innehåller kosmetiska detaljer. Huruvida de kommer lägga till ett karibiskt tomte-skin eller liknande under sommaren fick jag inte svar på.

Uppdateringen handlar också om spelardensitet, varför Breakthrough nu kommer att bantas ner på samtliga kartor. Det krymps från 128 spelare till 64, då Dice menar att detta ger spelarna mer vad de helst vill ha (som närstridsnjutare jublar jag!). Samtidigt omarbetas nuvarande banor för att se till att upplevelsen blir bättre - först ut är sydkoreanska stadsbanan Kaleidoscope, som kommer släppas i renoverat skick när säsong 1 slutar om cirka tolv veckor. Det är inga jätteomvälvande förändringar som görs, utan smärre tillägg. Exempelvis flyttas vissa flaggor lite, och områden görs om för att till exempel ge mer skydd åt anfallande soldater och skapa tydligare frontlinjer. Framtida kartor kommer också att vara mindre, för att passa in på spelarantalet.

"Mer vertikal än någon annan Battlefield-karta jag kan minnas"

Den nya kartan, Exposure, är unik i sin vertikalitet, och har potential att bli en klassiker (och stödjer både 64 och 128 spelare). Mitt i den kanadensiska vildmarken, i en bergssida skulpterad efter en basejumpers brantaste drömmar, finns en hemlig militärbas som såklart måste erövras eller försvaras. Högst uppe är en platå med baser, men ett jordskred har öppnat upp bergets innanmäte och man måste också ta sig ner bland tunnlarna, vilket bäddar för närstrider. Banan är mer vertikal än någon annan Battlefield-karta jag kan minnas, det finns många ziplines att ta sig upp och ner med (packa fallskärm!), och till och med en specialhiss för fordon. Kartan är som handgjord för helikopteranfall: trailern verkar ha inspirerat mina medspelare (eller nja, mest mina motspelare), för de dyker ständigt ner bakom bergskanten för att undvika målsökande missiler, samtidigt som de terroriserar oss stackars infanterister. De skrattar nog åt mig när jag står där, chanslös med mitt armborst.

För att råda bot på detta har den nya specialisten, polacken Ewelina Lis, både förmågan att se skadade fordon på håll (de markeras i rött) och ett raketgevär som låter dig styra skottet. Utvecklarna får en del oroliga frågor om detta kommer minska fordonens roll på slagfältet, att de för snabbt blir utslagna, men de lovar att de håller koll på balansen och kommer justera om något skulle bli för mäktigt. Själv är jag skadeglad fotsoldat som njuter av lock-on-ljudet och sedan flinar glatt åt varje förstörd fiendehelikopter och svävare.

De nya vapnen är inte revolutionerande, men det finns garanterat de som blir gladare av att stoppa en framrusande fiende med ett armborst istället för ett hagelgevär. Den nya snipern kan vara både semi- och helautomatisk, och känns lite som en ärtbössa med ljuddämpare. Men för den med mindre bra aim (ahem, typ jag själv) är det tacksamt att få fler chanser att träffa motståndarna än med en långsammare variant, och kombinerat med bipod är det rätt bra.

Ska jag vara ärlig har jag inte spelat många timmar Battlefield 2042 sedan nyår. Men en ny anledning att logga in lockar, och när jag väl är varm i kläderna och ränner runt på nya kartan, fallskärmshoppar in i baser som plockade ur en Bond-film, så har jag ganska kul - vilket säkerligen är Dice mål och förhoppning.

"Njuter av lock-on-ljudet och sedan flinar glatt åt varje förstörd fiendehelikopter"

Den största förändringen är dock inget Dice har lagt till, utan en konsekvens av verkligheten. Det är att det plötsligt känns lite olustigt att spela som (uttalat) rysk soldat, även om det hela utspelar sig i framtiden. Inte för att göra någon större sak av det - jag spelade Desert Storm under Irakkriget - men mitt under en match, när jag tar skydd från beskjutning, slår tanken mig att vissa som kanske spelade 2042 när det släpptes, nu tvingas genomleva samma sak i verkligheten. Det är lite olustigt, och får mig att önska att de tagit No-Pat-soldaterna och spelets setting ännu längre, och skapat helt nya fraktioner. Men det är lite önsketänk från min sida, och min olust försvinner ganska fort igen. Om det säger mer om mig eller världen vi lever får var och en avgöra.

Season 1: Zero Hour kommer att pågå under tolv veckors tid, och därefter kommer nästa säsong att påbörjas. Om uppdateringen skänker nytt liv till spelet lär vi snabbt märka, men det är åtminstone värt att ge den nya kartan en chans. På det stora hela känns det inte direkt som någon revolution - det är fortfarande Battlefield 2042, på gott och ont. Med ett flagskepp som Battlefield tar kursändringar tid, och förändringarna kommer stegvis (justerat spelarantal, uppdaterade kartor, och så vidare), så jag har svårt att se att de som redan lämnat 2042 för grönare slagfält nu genast kommer att återvända i flock. Men det ser ut att bli en intressant uppdatering som sparkar lite liv i spelet, framförallt för de som spelat från och till och kanske längtat efter lite nyheter. Åtminstone jag kommer att ge det ett ärligt försök under sommarledigheten.

Battlefield 2042 - Season 1: Zero Hour släpps den 9 juni.