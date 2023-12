Varför en förhandstitt på ett övergivet spel? The Day Before släpptes som early access i slutet av förra veckan. I går lade utvecklaren Fntastic ner. Men eftersom vi hunnit påbörja förhandstitten, och eftersom spelet visde sig vara något helt annat än vad de första första, snygga filmerna antydde, publicerar vi ändå den här texten. Om inte annat som terapisession för stackars Johan som offrade sig att spela skräpet.

När The Day Before utannonserades 2021 var det många, inklusive jag själv, som gjorde sig lustiga över hur likt spelet var The Division med vissa drag av The Last Of Us. Samtidigt var det svårt att bortse från att förväntningarna grodde där bakom allt "höhö"-ande.

Spola fram två år och suget blev vad som kan liknas med en avvänjning från heroin, eller tyngre grejer som Knox White. Turerna var många och anklagelserna om “SCAM!” hördes högre än de få uttalandena från utvecklaren Fntastic.

Några månader senare sitter vi nu här med det 51 gigabyte stora early access-barnet. The Day Before liknar nu mer en blandning av DayZ och Escape from Tarkov. MMO-spelet har fått tätare väggar och spelarantalet ligger på 32 per server. Zombierna är fortfarande snabba, men sega som knäck och bryr sig inte nämnvärt om vilken millimeter på blyet du fyller deras skallar med. Att de känns som en basic-bitch-version av DayZ-monstren får varningsklockorna att klinga.

The Day Before är inte det spel som tidiga trailers antydde.

Mina första stapplande steg i The Day Before slutar allt som oftast med ond bråd död och inte alls långt från den slumpgenererade utgången från överlevarsamhället Woodberry, som är en liten blinkning till dess namne i The Walking Dead. Det är till en början inte zombierna som är mitt stora bekymmer – de är under spelets första dagar få – utan mina medmänniskor. Servrarna kämpar så det sprutar svett för att hålla sig uppe och det märks i form av fördröjningar, något som tar uppmärksamheten från världen. Det har blivit bättre efter någon dag, men istället medfört dippar i prestandan.

Du ska samla förnödenheter som du säljer till Woodberry för att kunna köpa bättre utrustning. Enklare samlingsuppdrag finns i denna version och kan vara en snabb inkomstkälla om du inte stöter på andra spelare. Det kan även bero på vem som sitter bakom mus och tangentbord, men jag tvivlar lite här.

Early access-kartan utspelar sig på USA:s östkust och tankarna går till New York. Här kan du snabbt ta dig från innerstad till förort med vackra medelklasshus. Vandrar du en aning längre finner du de bättre loot-ställena, som ett fängelse (med allt vad det innebär), ett snabbköp, med mera. Jag har varit där, jag överlevde min räd, men drunknade på vägen till extraction-stället.

I samband med släppet stängde Fntastic av diskussionsdelen på Steam och användarna har istället gjort allt för att göra sig hörda på annat håll. 80 procent av Steams användaromdömen är negativa (uppdatering: 85 procent när detta publiceras) och på Reddit pratas det om “asset swapping” då många verkar vara färdiga paket från Unreal Store. Andra pratar om hur mycket av det utlovade innehållet som finns i spelfilen men inte har implementerats.

De mer sansade teorierna talar om att utvecklaren helt enkelt inte löst övergången från Unreal Engine 4 till 5. Jag börjar undra vad de faktiskt har löst, för allting känns gammalt, kopierat och lånat. Inte ens de trailers som släppts är egenregisserade.

Det här är ingen recension av spelet eller Fntastic som utvecklare, men den bristande kommunikationen har inte hjälpt dem. Fler exemplar har säkerligen sålts då de flestas förväntningar varit uppe i det blå och endast early access-stämpeln har använts för att dämpa den galna hype som funnits för spelet. Eller kanske mer troligt – försöka berättiga det härke som The Day Before faktiskt är.

Jag ska vara helt ärlig och säga att jag själv föll för hypen. Visst vet jag, med min erfarenhet, att trailers kan vara vilseledande, men jag var inte riktigt beredd på det spel jag nu har framför mig. Det är inte ett MMO i dess rätta bemärkelse, utan ett flerspelarspel. Visst finns det survival-element i form av mat och vatten, men inget du behöver särskilt ofta. Om din utflykt inte blir lite extra lång, men oftast vill du tillbaka och spara lite utrustning för framtiden – eller sälja för att få råd med den där coola bilen som kostar 1 300 000 Woodberry-coins. Det är en sanslös summa och man anar att det var förberett för högvis med mikrotransaktioner och övergång till free to play.

The Day Before innehåller inte mycket av det som visades 2021. Och om jag tillåter mig att se på det hela med naiva ögon så var det förhoppningsvis därför utvecklarna valde early access. Men det känns väl inte riktigt så.

Och nu känner jag mig lite smutsig över att sitta med spelet istället för att ha låtit redaktörerna lösa förhandstitten bäst fan de vill. Det börjar kännas lite som när man tagit första bästa ragget på Andra Långgatan efter att ha blivit dumpad. Det kunde blivit så bra, men det slutar i ångest. Fast här är det inte jag som är problemet. Utan en utvecklare som tycks ha gjort sitt bästa för att infria folks farhågor om att The Day Before faktiskt är ett försök att blåsa oss på våra pengar.