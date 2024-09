"Ett Google Earth två decennier senare"

Efter 14 års dvala gjorde Microsoft Flight Simulator urstark comeback för fyra år sedan. Det gav flygentusiaster en trovärdig och bländande vacker illusion av att behärska skyarna, samtidigt som det lyckades vara tillgängligt utan att kompromissa nämnvärt med simulatoraspekten. Det kan liras på konsol – med handkontroll! Det, tillsammans med att det finns billigt på Game Pass, fick många fler än sim-entusiaster att stiga till väders. Spelet blev ett Google Earth två decennier senare: man for runt i världen, kollade in sevärdheter, stället där man bor och allt annat man var nyfiken på.

Microsoft Flight Simulator 2024 har ett långt ambitiösare upplägg. Allt från föregångaren finns kvar, och ovanå det ligger en rejäl karriär. Det var den mest efterfrågade saken i förra spelet, berättade Jörg Neumann, chef för Microsofts flygsim-avdelning, på en spelvisning förra veckan. Redan i förra spelet fanns planer på uppdrag och karriär, men tidsbrist tvingade Asobo att lägga alla extravaganser på hyllan och släppa spelet i sitt ganska avskalade sandlådeskick.

Kanske inte det första planet man tänker på i en sim för civilflyg. Någon lät semesterätandet gå överstyr... Glöm inte munskyddet.

När karriärläget nu äntligen blir av är det allt annat än avskalat: du kommer ha massor av uppdrag att lira. Men inte direkt från start. Tvärtom börjar karriären med bara en uppgift att utföra – spaka ett litet plan runt det hemflygfält du väljer. Om du kan dina flygsimmar går det på några minuter, sen kan du kvittera ut ditt första flygcert. Med den i fickan får du frakta privatpersoner i småplan, men har också rätt att börja jaga nästa licens. Men om knäna klapprar som kastanjetter inför uppdragen kan du börja med att gå igenom guider för att starta, taxa, navigera, landa och annat – kan vara lämpligt innan du… ähum, prövar dina vingar. Liknande träningsinslag fanns i förra spelet, och var väl det närmaste det kom en karriär. Men nu fungerar de som frivilliga kryckor inför den riktiga karriären.

Planen i de olika utgåvorna. Klicka för helbild.

Efter första licensen ställs du inför val som förgrenar karriären i olika riktningar. Du kan ta dig an flygplan eller helikoptrar, och efter det valet följer ytterligare beslut som med tiden ökar vilka sorters uppdrag som erbjuds. Det här kommer ge olika sorters karriärer berende på vilka val spelarna gör, och innebär som sagt att du får massvis med möjligheter. Trafikpilot, frakta varor till oljeriggar, rädda klantskallar i bergen, energidrycksdopad racing, luftballong… Det är bara att välja och vraka. Jag hann bara köra några få uppdrag under mina timmar med spelet, men det ser mycket lovande ut att kunna utorma sin egen karriär baserat på vad man gillar att flyga.

En rolig skola du inte märker

David Dedeine, kreativ chef, menar att upplägget sätter oss i skolbänken utan att vi märker det, och exemplifierar med ett uppdrag där man ska fota planet med Golden Gate-bron och San Franciscos finansiella distrikt i bakgrunden. Det lär oss flyga planet (förstås), navigera kartan, flytta kameran, med mera. Och det finns uppdrag anpassade för allt från noviser till ärrade veteraner, lovar han.

MSFS 2020 jämfört med... ... MSFS 2024. Korsika i MSFS 2020... ... och i MSFS 2024.

Eftersom visningsdagen har börjat med guidad tur vid Grand Canyon startar jag Flight Sim 2024-testningen från den flygplats som ligger närmast den den slående vackra ravinen. Den skär som ett sår genom landskapet och när planet passerat kanten märks att fysiken utvecklats. Live-väder används, och den här dagen är turbulent och jäkligt blåsig. Cessnan sticker iväg som ett löv i vindbyarna, bara för att störtdyka när jag lägger planet i sväng och bärkraften plötsligt är borta. Det känns levande, och det är välkommet eftersom fysiken är ett område där Flight Sim 2020 låg lite efter sim-släktingar som DCS och IL-2. Så det blir en yvig färd genom den massiva revan i moder jord, och jag njuter av varje minut ovanför det färgskiftande klipplandskapet.

Cessnan sticker iväg som ett löv

Jag hinner också ta en tur genom de stockholmska skyarna, och kan glatt konstatera att teamet lyckats bättre med byggnaderna den här gången. I förra spelet saknades Kaknästornet – ett landmärke om något – och det stod en hotfull svart monolit i Grönda Lund-området. Men den här gången står stadens mer iögonfallande byggnader där de ska. Inte alltid perfekt återgivna, och saker som massiva Finlandsfärjor i Nybroviken och småbåtar som parkerat under vattenytan skvallrar om digital gissningslek här och där. Men å andra sidan spelar jag en version som ännu inte är färdig.

Föregångarens installationsstorlek blev med tiden gigantisk. Folk tvingades avinstallera eller avstå från många av det 50-tal gratisuppdateringar som släppts genom åren, säger David Dedelie. Därför har bantad installationsstorlek varit viktigt för Flight Sim 2024, och spelet blir markant mindre. Det ska bara ta några minuter att vara igång, att jämföra med två timmar för föregångaren. (Enligt Asobo: min erfarenhet är att det tog mycket längre än så.)

"Tanken är att bara hämta den data som behövs för stunden"

Ungefär 30 hämtade gigabyte ska räcka för att lira, säger Asobos vd Sebastian Wloch. Det här åstadkoms genom att hämta mindre data vid installationen, och sen laddas snabbt detaljerad grafik ner för det aktuella området medan man spelar. Tanken är att bara hämta den data som behövs för stunden, och på så sätt spara hundratals gigabyte. Man använder en "rolling cache", en flexibel skvätt lagringsutrymme med en maxstorlek du själv kan välja och som fylls och töms vid behov.

Här ringer varningsklockor i min skalle, för erfarenheterna från streamat spelande säger att det alltid betyder kompromisser. Jag har svårt att tro att upplevelsen blir lika bra när ett antal gigabyte data ska skickas över nätet och bearbetas under spelandet som om den processades av en lokalt placerad dator eller konsol. Men Asobo bedyrar att avancerad teknik används och att en uppkoppling som kan driva Netflix ska räcka. En cachestorlek på 30 gigabyte ska funka för de flesta, menar David Dedelie. Spelet klarar korta avbrott i uppkopplingen, men om den går ner några minuter är det färdigfluget. Ja, uppkoppling är ett krav.

Detta plan hade inte gått att göra i förra spelet p.g.a. fysikbegränsningar. Race genom Grand Canyon med ett F/A-18, eftersom varför inte?

Vi får se hur bra bantning genom nedladdning fungerar, om Asobo får till grafiken och bildflytet utan artefakter och hackighet. Den tidiga kod jag testade hickade rätt rejält ett par gånger, men det måste inte bero på streamingen. En rad andra faktorer kan spela in: spelinställningar, hårdvaran, uppkopplingen på hotellet i den lilla byn där eventet hölls. Och inte minst faktumet att det jag spelade inte är färdigt. Så jag drar inga slutsatser om vare sig prestandan i den färdiga versionen eller hur streamingen fungerar innan jag testat slutprodukten. Men att det är ett snyggt spel råder det inga tvivel om: högre detaljrikedom, mer avancerad ljussättning och annat lär höja mungipor och eventuellt också sänka framerates. Systemkraven ökar lite, men tar inga sjumilakliv uppåt bedyrar utvecklarna.

Ny fysik ger fler möjligheter

MSFS konkurrerar med Farming Sim..?

Ny och omgjord fysik ger utvecklare (både Asobos egna och tredjepartskodare) större frihet när de bygger sina plan. Nu går det att bygga dubbel- och trippeldäckare, och vingar, fenor, roder och annat kan ges en mängd olika former. Det här gick inte i förra spelet. Den nya in game-shoppen kommer låta tredjepartstillverkare hyra ut plan, flygplatser och annat vid sidan av vanlig försäljning, och även göra dem gratis tillgängliga för testning under en period. Om du gillar det gamla så kan du glädja dig åt att alla plan från 2020-versionen funkar i 2024-utgåvan. En mycket bra grej för folk som plöjt ner massa pengar i att ha en hangar full av plan.

De första timmarna med Flight Sim 2024 pekar mot att det blir den drygt 40-åriga seriens mest abitiösa del. Det har både föregångarens valfrihet – flyg vad, var och vart du vill – och en synnerligen ambitiös karriär. Det senare tror jag kommer tilltala åtskilliga som hittat in via Game Pass, folk som vill ha en speligare upplevelse än att "bara" försöka lära sig flyga. Och även om sån här "Vi gör ett spel för alla!"-filosofi brukar sluta i spel som inte är särskilt bra på något, har Asobo redan visat att de klarar den balansgången. Nu återstår att se om karriären och tekniken lever upp till de mycket lovande antydningarna. Jag måste säga att jag är optimistisk.

Fotnot: Microsoft Flight Simulator 2024 släpps den 19 november till pc och Xbox Series.