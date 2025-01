I fjärran ser jag hur horisonten darrar av hettan från solen. Med min egenhändigt konstruerade kikare i ett krampaktigt grepp spanar jag efter ökenpirater utmed vidderna. Jag begrundar mitt nästa drag. Stående på solid berggrund i skuggan av en rostbrun klippformation kan jag känna mig trygg i några minuter. Att befinna sig i direkt solljus innebär fara för både uttorkning och solsting så det gäller att noggrant planera sin framfart. Jag använder änterhaken och klättrar högre upp för att få ännu bättre överblick. Efter att ha konsulterat både kartan och landskapet tror jag mig sedan ha funnit den lämpligaste rutten för att korsa sandhavet till en närliggande ansamling klippor. Jag klättrar försiktigt neråt igen och förbereder mig för en snabb sprint. Väl nere på sanden gäller det att röra sig kvickt om man inte vill bli maskmat.

Precis som min spelkaraktär befinner jag mig på äventyr i främmande land. Den stora skillnaden är att mitt uppdrag tagit mig till våra skidtokiga grannar i väst, inte en nästintill obeboelig planet i en avlägsen galax. Det är den norska spelstudion Funcom som bjudit in flertalet Youtube-personligheter och speljournalister för att prova på den kommande survival-rökaren Dune: Awakening. Tillsammans med dem har jag spenderat en handfull timmar med att bygga solskydd, leta vatten och akta mig för förvuxna sandmaskar på ökenplaneten Arrakis.

Spelet bygger alltså på Dune, Frank Herberts episka sci-fi saga, som existerat i många år och men nu är hetare än någonsin tack vare Denis Villeneuves filmer. Under en presentation får vi veta att Dune: Awakening främst hämtar inspiration från de tre första böckerna i serien, samtidigt som de nya filmerna ligger till grund för hur allt ser ut och låter. När jag får mig en pratstund med studions creative director, Joel Bylos, ställer jag lite frågor om hur det är att vara kreativ i ett redan etablerat universum där man inte är fri att göra exakt som man vill.

"Restriktioner kan också ge upphov till en annan typ av frihet", hävdar han och utvecklar sitt resonemang genom att förklara hur begränsningar faktiskt utmanar dem att tänka kreativt på ett positivt sätt. De tvingas hitta egna vägar runt problemet och ger dem friheten att skapa en egen berättelse med avstamp i grundmaterialet.

Det är filmbolaget Legendary som äger rättigheterna till Dune och även om samarbetet överlag går bra hade de väldigt strikta regler kring vad som kunde inkluderas för att det inte skulle krocka med filmerna. Därför togs beslutet att låta Dune: Awakening utspela sig i en alternativ värld där bokseriens och filmernas huvudperson, Paul Atreides, aldrig föddes. Istället råder det nu ett fullskaligt War of Assassins på Arrakis mellan de stora husen Atreides och Harkonnen. Allt sker med kejsarens goda vilja och så länge som den värdefulla kryddan fortsätter att strömma ut från planeten spelar det ingen roll vilket av husen som har kontroll över dynerna.

Äventyret börjar med att du skapar din karaktär genom att välja utseende, födelseplats, klasstillhörighet och läromästare. Samtliga kommer att påverka din resa på olika sätt, men inget val kommer att låsa dig ute från något innehåll. En kort mellansekvens senare släpps man loss på ökenplaneten Arrakis. Du har då fått den första ledtråden till huvudberättelsen men ditt första mål blir att överleva.

Vid första anblick kan nog Arrakis anses vara den perfekta skådeplatsen för ett survival-spel, men i mitt samtal med Joel Bylos inser jag också vilka begränsningar som de ställts inför. Ett exempel är förekomsten av vanliga verktyg. I många andra liknande spel är yxan, stenhackan och hammaren vanliga tillhyggen för att samla resurser. Men ingen av dem skulle passa bra in i Dunes universum. Istället får man förlita sig på en ray cutter, en behändig sorts lasersvets som man tidigt lär sig att konstruera. Den nämns först vid namn av Herbert i böckerna, men verktyget tar en betydligt större plats i Funcoms regi. Här fungerar det som ypperligt substitut för simpla handverktyg och är riktigt trevlig att använda för att konstruera baser, utposter och utrustning.

Funcom är inga nykomlingar i branschen och spel med överlevnadsfokus är inte heller något nytt för dem. De står bakom survival-spelet Conan Exiles som släpptes 2018 och fortfarande byggs ut med nya uppdateringar. Även om de närapå legendariska snopp- och bröstslidern lyser med sin frånvaro här så finns det vissa likheter mellan spelen. Utöver målet att överleva i en fientlig omgivning och mekaniken för att friklättra känner jag också igen en viss stelhet i animationerna. Men det finns också skillnader.

"Den största skillnaderna mellan vårt spel och andra titlar i genren är framförallt vattnets betydelse och sandmaskarna", menar Joel. Och det är verkligen två faktorer som ständigt är närvarande. Det gäller att ha koll på sina vattenreserver för att inte bli uttorkad och så fort du rör dig på öppna dyner behöver du oroa dig för att bli uppäten.

Striderna är också aningen annorlunda mot vad man är van vid. Du har både tillgång till distansvapen och närstridsalternativ, men stöter du på någon med en Holtzman-sköld behöver du tänka till. Dunes ikoniska kraftsköldar är nämligen nästintill helt ogenomträngliga för projektiler och tvingar dig att tänka strategiskt. Antingen använder du kraftigare doningar och granater för att överbelasta tekniken eller så går du in i klinch i jakt på en möjlighet att använda långsamma hugg som kraftfältet inte kan stoppa. Samtidigt begränsas sköldbärarna av att skyddet inaaktiveras så snart de vill avfyra egna projektiler. Detta ger upphov till en balansakt på ett strategiskt plan som blir rätt intressant i praktiken. Utöver detta finns det också en rad färdigheter att låsa upp i olika färdighetsträd. Både mer traditionella, som möjligheten att kasta handgranater, och andra av mer övernaturliga slag, som förmågan att befalla angripare att sänka garden.

Funcom – Norges största spelstolthet

Funcom bildades redan 1993 och är Norges mest kända spelföretag. Man gjorde ett antal spel i en lång rad genrer. Genombrott kom med äventyret The Longest Journey och MMO-liret Anarchy Online kring sekelskiftet. Därefter är deras mest kända projekt Age of Conan, The Secret World och Conan: Exiles. Och snart vet vi hur Dune: Awakening står sig i sammanhanget.