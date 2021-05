Blev nyss väldigt upprörd på Ubisoft

Skrivet av Daugeleven: Jag försöker inte dryga mig men känns för mig i varje fall självklart att om det är två skilda konton att det krävs två köp. Eller missar jag något? Som sagt försöker inte vara dryg så kan vara att jag missuppfattat. Gå till inlägget

Ni kanske inte har ett xbox med detta är inget "knep" utan en feature

Om jag köper ett spel eller en subscription så kan alla andra som loggar in på min "hemma xbox" komma åt och spela det jag har köpt.

Och det fungerar utmärkt med alla spel och DLC som inte kräver ett ubisoft konto.

Så damen kan spela samtliga spel som jag har köpt fast hon loggar in som sig själv tack vare denna feature, även spel från Ubisoft.

Men Ubisoft har nu valt att deras DLC ska kopplas specifikt till det MS konto som köpt det.

Innan ubisoft kontot, t.ex. under AC: Odyssey så kunde hon spela både spel och DLC på sitt konto.

Vi med xbox kanske bara varit bortskämda med denna funktion. men vi har haft den, och nu har Ubisoft gjort den sämre.