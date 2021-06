Xbox Game Pass - Juni 2021 - Part 1

Då får vi en första omgång med spel till Xbox Game Pass för den här månaden. Mest spännande är nog Backbone som kommer direkt på releasedagen till PC. Utvecklarna har sagt att det kommer en konsolversion senare i år och den åker också rakt in på Xbox Game Pass då, trevligt! En ovanligt liten samling spel den här gången, men uppmärksamma läsare noterar säkert att släppen bara sträcker sig till E3... Vi brukar alltid få fräna drops till XGP under E3 så det ska bli skoj att se vad som kommer härnäst.

The Wild at Heart som lades till i förra omgången får nu också stöd för streaming från molnet. Tips är att kolla in @Gubbgamern s utmärkta recension här på forumet: The Wild At Heart -Eller "det susar i säven"

Nya Titlar:

The Wild at Heart (Nu, konsol+PC+cloud)

For Honor (3 juni, konsol+cloud)

Backbone (8 juni, PC)

Darkest Dungeon (10 juni, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 juni: Ace Combat 7, Night Call, West of Dead, Wizard of Legend, Observation.

Xbox Game Pass

