Spel vi minns - No One Lives Forever (PC)

Har väldigt många fina minnen från NOLF, spelade demot (från CD-Gamer) om och om igen tills jag kunde det utantill. Fortfarande en av mina absoluta favorit och jäkligt mysigt att spela igenom än idag, minns att jag körde det för 3-4 år sedan. Musiken och stämningen är underbar, gillar framförallt hur de använder dynamisk musik i gameplayet (att en liten spionmelodi kan spelas när man smyger och lyckas dräpa någon skurk i smyg t.ex.).

Variationen i miljöer var också fantastisk, saknar verkligen lite linjära FPS där man reser kors och tvärs över världen, nuförtiden finns ju knappt storybaserade FPS och om de gör det så är det väl ofta en och samma sorts miljö man är i. I NOLF gick man från Marocko till sjunkna skepp, från nattklubbar i Hamburg till rymdstationer och rakt ut ur ett flygplan utan fallskärm. Fantastiskt.

2an var också jävligt mysigt men det spelade jag inte lika många gånger tyvärr, och sist jag försökte få det att fungera på min burk var det jäkligt struligt.

"You look like you need a monkey" är förevigt etsat i minnet.