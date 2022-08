Premier League 22/23

Äntligen rullar snart världens bästa fotbollsliga igång igen och jag kan väl inte vara den enda på forumet som har gått och väntat sedan slutet av maj? Frågorna inför säsongen är som vanligt många....Kommer nyrika Newcastle på allvar ta upp kampen om en plats i Europa? Och på vems bekostnad? Kommer Håland att lyckas i City? Hur klarar sig nykomlingarna? Har Klopp och Liverpool det som krävs för att utmana om titeln även utan Mané? Hur kommer bottenstriden se ut? Vad händer med Manchester United? Dessa och en lång rad med andra frågor kommer få sina svar under säsongen och jag är oförskämt taggad...

Kanske inte så konstigt då mitt lag (Arsenal) gått som tåget under försäsongen och att man under sommaren också kryddat med några riktigt intressanta nyförvärv i Gabriel Jesus och Oleksandr Zinchenko från Manchester City. Detta i takt med att även de yngre spelarna fått ytterligare en sommar på sig att växa till sig gör att man som gooner just nu känner en väldigt stor optimism inför säsongen. Det lär dock inte vara för evigt, 3-0 i baken mot Palace i premiären och vi är tillbaka i verkligheten igen.

Hur ser det ut i era lag inför säsongen? Något speciellt ni ser fram emot?

Har ni spikat laget inför FPL-säsongen? För egen del så var förra säsongen en katastrof när det kommer till FPL så jag lever lite utifrån mottot att den enda vägen nu är upp.

Premiäromgången

Fredag

21:00 Crystal Palace - Arsenal

Lördag

13:30 Fulham - Liverpool

16:00 Bournemouth - Aston Villa

16:00 Leeds - Wolverhampton

16:00 Leicester - Brentford

16:00 Newcastle - Nottingham

16:00 Tottenham - Southampton

18:30 Everton - Chelsea

Söndag

15:00 Manchester United - Brighton

17:30 West Ham - Manchester City