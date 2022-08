Kan man börja spela Sea of Thives idag?

Går inte att halka efter i Sea of Thieves, ingenting som påverkar gameplay sparas mellan sessionerna och stridssystemet är otroligt lätt att lära sig. Hade riktigt roligt som solospelare när jag tog mig an Pirates of the Caribbean-storyn samt gjorde resan till Pirate Legend för något år sedan, blir såklart roligare om man är flera och kan lägga mer tid på sjöstrider men skulle rekommendera det oavsett.