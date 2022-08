Riots League of Legends MMO

Det finns inte jättemycket information där ute om det nya MMO som Riot utvecklar, förutom att det finns en gedigen lore i världen som skapats under tiden League of Legends funnits.

Här finns en bra video som förklarar vad vi kan förvänta oss av raser, folk och andra magiska intriger i världen utifrån den lore som redan finns.

På något sätt så tror jag att just det här MMOt kommer bli en succe, just på grund av att League of Legends har krattat manegen i 13 år nu. Precis som Warcraft 1-3 gjorde innan World of Warcraft.

Sen jobbar ju den gamle räven Ghost Crawler på det, vilket man kan se som en fördel?

Fyll gärna på tråden med mer matnyttig information om ni ser något där ute!