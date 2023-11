Xbox Game Pass - November 2023 - Part 1

November gör sitt intåg och med det naturligtvis en ny laddning spel till Xbox Game Pass. Månadens första omgång innehåller en hel del trevligt att bita tag i såsom Dag 1-släpp av Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Football Manager 2024 (både PC-versionen och konsolversionen), Thirsty Suitors, Dungeons 4 och Spirittea. Inte illa!

I övrigt ansluter även Wartales, Wild Hearts (EA Play) och Coral Island (som hoppar ut ur Game Preview) till samlingen.

Fallout 76 firar femårsdag dessutom och bjuder på en bundle med ingame-grejer som en perk för XGP Ultimate.

Nya titlar:

Wartales (Idag, konsol+PC+cloud)

Thirsty Suitors (2 nov, konsol+PC+cloud)

Football Manager 2024 (6 nov, konsol+PC+cloud)

Dungeons 4 (9 nov, konsol+PC+cloud)

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (9 nov, konsol+PC+cloud)

Wild Hearts (9 nov, konsol+PC+cloud)

Spirittea (13 nov, konsol+PC+cloud)

Coral Island (14 nov, Series X|S+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 nov: Coffee Talk, Exapunks, Ghost Song, Gungrave G.O.R.E, Football Manager 23, Lapin, Townscaper.

