King Arthur: Knight's Tale

Jag såg detta spelet på någon sida, vid något tillfället och det verkade kul. Men prislappen var hög, ack så hög. Så väntan infann sig. Under en lång tid. Sedan kom rabatten, och med den, köpet!

Var det värt köpet? Se nedan...

The story thus far...

Spelet tar vid där den klassiska sägnen tar slut; Kung Arthur dräpte Mordred och blev själv dödligt sårad av densamme. Okänd tidsrymd förflyter. Mordred blir sedan återupplivad av the Lady of the Lake på Avalon, då hon behöver hans hjälp. Hjälp med vad? Jomen, dräpa kung Arthur såklart! När Arthur blev dödligt sårad av Mordred så skeppades han till Avalon (den mytomspunne, dold av dimmor, mystiska ö i närheten av England) för att läkas av the Lady of the Lake. Fast något gick snett under ritualen. Oh herrejävlar vad snett. Kung Arthur fångades någonstans mellan liv och död, hans själ splittrades och antog olika former och hela Avalon föll under hans järnbeklädda näve. The Lady of the Lake blev undanträngd från sitt eget rike och vill nu desperat återbörda balansen till ön. Där kommer du in i bilden. Avalon är en ö som är omhuldad av magi, och den återskapar Arthurs England så det som finns i England kan finnas representerat på Avalon, och då som en exakt kopia. Givetvis springer man på många kända namn på Avalon.

Arthur ser inte så kry ut längre.

Spelmekanik och mer historia

Det är lite av en hybrid. Du har en stor taktisk karta över din bas (Camelot! Yay!), en världskarta där du utför uppdrag och sedan uppdragen på världskartan utspelar sig i realtid tills det blir strid, då skiftas det över till turbaserat.

Camelot! (Nej det är inte en modell)

Det första du gör är att ta tillbaka Camelot, där du vaknar. Du befriar andra riddare, hjälper andra och på så sätt formar du ett nytt "Riddarna av det runda bordet". Fast i ett lite fallfärdigt Camelot, som du också måste återuppbygga. Detta är dock mer en formalia och ett sätt att få dig att spendera resurser, som du får genom uppdragen på världskartan. För att utföra uppdragen på världskartan tar du med dig upp till 4 karaktärer att hjälpa dig. Dessa skiljer sig i hur de fungerar, det finns den klassiska riddaren med tuuuuung rustning och 2hands vapen, den lättare bepansrade som dualwieldar, kan smyga och gör massiv skada men pallar ingen stryk. Bågskyttar och magiker finns också att ta med.

Världskartan är fin att titta på.

Striderna, som är huvuddelen av spelet är som sagt turbaserade. Väldigt likt klassiska XCOM dvs du har ett gäng movement points och attack poäng. Du kan även spara en viss mängd poäng till nästa runda, så du kan förflytta dig längre eller till och med attackera två gånger. Alla klasser (för bara inse, de är klasser) har olika förmågor som kan låsas upp och sedan användas i strid. De som låses upp har begränsning i form av cooldown så man får välja vad man vill använda, och när. Placering och positionering spelar också roll då backstabbing ger sköna dubbla skadan. Dock inte så skön när datorn gör det mot dig. Aj.

Man får uppgraderingar på uppdragen som bara fungerar med vissa klasser, men det är väldigt begränsad. Går endast i skala grå (standard) - grön - blå - lila - guld (legendarisk). Äkta WoW manér.

Väldigt standard.

Alla karaktärer har även rustning i olika styrkor, och dessa suger upp skada i striderna, och utöver det så har du både "vitality" och "hitpoints". Hitpoints är det som dräneras först, och är det som skyddar din vitality. När din vitality dräneras kan du få skador som endast kan läkas i Camelot, samt om den dräneras helt DÖR du. Ja, din riddare dör. Permanent. Så man måste vara lite försiktig i striderna och verkligen tänka på placering, rustning och hitpoints.

De städar fan aldrig i kryptor. ALDRIG.

Grafik & ljud

Grafiken är helt OK. Vare sig mer eller mindre än vad man kan förvänta sig av ett AA spel i dagsläget. Ljudeffekterna är bra, och bakgrundsmusiken är passande.

"Fan Mordred, jag har fått vatten i stövlarna!".

Röstskådisarna... ja man måste väl skriva något om dem också. De är väl... erm.... röstskådisar? Eller?

De varierar på en skala från "Ja, detta är dugligt" till "vem FAN gav dig pengar för detta? Den personen ska ha sparken!!". Ojämnt med fördel till de sämre skådisarna. Detta är utan tvekan spelets största problem, så det är överkomligt.

Nej, du får inte komma över. Stanna där du är.

Avslutningsvis vill jag säga att King Arthur: Knight's Tale är verkligen inget innovativt spel utan använder en väl beprövad formel, och gör det bra. Om du är ute efter ett XCOMish spel som använder svärd och magi istället för pickadoller och granater, så är detta spelet för dig.

Denna recension gjordes efter att ha spelat 15.1 timmar. Alla bilder är från PC, som allt spelandet skedde på.

Fint när man zoomar in.