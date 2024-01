Sable - en konstnärligt laddad resa i sökandet på ens plats i livet

I ett av Playstation 3-erans vackraste spel, Journey, levererade Thatgamecompany en väldigt unik spelupplevelse som med vacker grafik målade upp en enslig värld som var upp till var och en att upptäcka. Du kunde visserligen stöta på andra spelare under din resa, men du kunde inte kommunicera med dem (utöver att vissla en enslig ton) men kunde ändå gå sida vid sida genom delar av äventyret. Ett vackert sätt att påminna om alla random möten med människor vi stöter på genom livet, oaktat varifrån vi kommer och eventuell klasstillhörighet. Ingenting spelar egentligen någon roll, vilket spelet stilsäkert visade genom att dela upplevelsen i tystnad men ändå spirituell samförstånd. För i det långa loppet handlade inte resan om vilka du möter längs vägen, utan vad dina upplevelser av världen säger om dig som person. Vem du är och vad du får ut utav upplevelsen. Aldrig tidigare har ett plattformsäventyr haft sådan stark betydelse för sina spelare. Knappt senare heller. Fören nu.

Spelet, som först kom till PC och Xbox, kan mycket väl anklagas för att vara en simpel kopia av Journey - men det vore ett grovt misstag och otrolig simplifiering av Sable som nu också släppts till Playstation 5 (där jag spelade det efter att ha fått tillgång till spelet på PS+), för även om båda spelen i grunden handlar om en resa i öde värld för att snarare upptäcka sig själv än världens alla hörn bara för att ha sett dem så är Sable snarare en spirituell uppföljare med vissa delar spelinslag från The Legend of Zelda: Breath of the Wild (då speciellt bergsklättringen med begränsad stamina och svävande genom luften - även om det är med en omslutande bubbla här istället för en paraglider) med konstnärligt laddad grafikstil inspirerad av Mœbius (aka Jean Giraud som gjorde art till såväl filmer, tv-spel och serietidningar).

Att få spela igenom en så unik och känsloladdad upplevelse som Sable i en så vacker konststil är en ynnest. Du börjar i din stam och får snart tillgång till din glider som tar dig ut på en genomresa inte bara för att upptäcka planeten - utan mestadels dig själv.

Passande nog görs din utbrytning till den vida, men öde, världen till tonerna av "Glider" av Japanese Breakfast som verkligen sätter stämningen. Låten är precis så chill och stämningsfull som grafiken och speldesignen. De är alla pusselbitar som passar perfekt ihop. Världen, som är inspirerad av den fiktiva Jakku från Star Wars Force Awakens, är helt öppen och din att utforska i vilken takt och ordning du vill. Vilket såklart är det enda logiska för allt annat hade såklart brutit illusionen av fritt upptäckande. Den är också förutom väldigt stor även rätt öde - vilket kan ge känslan av ett tomt och meningslöst spel som inte erbjuder så mycket till spelaren men egentligen blir meditativt och desto mer laddat när du faktiskt upptäcker en ny plats. I dagens adhd-landskap där det konstant ska skjutas och exploderas är det befriande med ett så avskalat och tillbakalutat upplevelse som är mer till för inre reflektion snarare än skjutande och dödande. Det ger också tyngd till diskussionen om tv-spel som konst snarare än enkel underhållning. Men trots det kan jag ibland känna att det hade kunnat fyllas ut med något kul minispel mellan varven, som t.ex. Glider-racing mot NPCs eller typ svärdfäktning. Men jag förstår också varför sådana inslag inte är med, då spelet febrilt försöker slita sig loss gentemot andra spel som lätt blir mer och mer tävlingsinriktade, och där allting handlar om prestationer och stressen att alltid vara på topp. Bäst av alla någonsin. För det här är ingen upplevelse som tar sig an tävlingar och mätningar utan tvingar oss att istället möta oss själva och våra inre.

Även om din stamina som sagt är begränsad går den ändå att uppgradera. Dock inte genom träning utan att ge ägg till en drottning som belönar dig med en tår som sedan överförs till din själ och förstärker den. Vilket såklart är passande såväl estetiskt som poetiskt! Vilket såklart hjälper dig ute i den stora vida världen när du vill klättra och utforska olika delar utav den. Vidare kan du även köpa och samla på dig delar som förbättrar din Glider och förändrar dess stats. Men det är också få av de spelmässiga förbättringar du kan göra som faktiskt påverkar dina spelframgångar. För även om du kan köpa och byta kläder påverkar inte de direkt dig direkt, förutom ett område med blixtar som kräver gummiklädsel för att inte ta skada. Men det handlar aldrig om några rollspelsinslag där du måste skaffa dig bättre rustningar eller dylikt. Du möter ändå aldrig några traditionella fiender eller bossar som du behöver gardera dig mot, utan utmaningarna ligger istället i utforskandet och olika platsers diverse pussel.

Under resans gång samlar du på dig masker, som först inte tycks ha någon vidare betydelse, men som i ett ödesmättat val senare kommer att definiera dig som person och vilken resa du genomgått under spelets gång. Du behöver alltså ta ställning till vilken tribe du vill höra till. Vill du återvända till det säkra och igenkänningsbara triben du startade ifrån - eller har du hittat en ny att kalla ditt hem? Det finns inget rätt eller fel utan det är bara utifrån vad du känner. Personligen valde jag att återvända hem, för ingenting jag sett eller gjort längs vägen kunde riktigt mäta sig med den känslan av tillhörighet och samhörighet. Och det säger nog en del om mig, hur säkert och trygg jag är som person inombords. Men det tog mig ändå en ganska lång och gedigen utforskning av en öde sci-fi-värld att upptäcka det.