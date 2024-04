Hazbin Hotel - Pampig helvetesmusikal med klass

Från ett pilot-avsnitt med över 100 miljoner visningar till egen tv-serie. Indieanimation-industrins högsta höns har hittat plats hos mig och är här för att stanna.

Tänk hur sjukt det är att en enda målmedveten människa med enorm viljestyrka kan uppnå stora höjder i livet och lyckas stort. Vissa börjar smått och kan därefter växa mer och mer framgångsrik. Detta är vad seriens skapare Vivienne Medrano gjort. Började med endast ett par kortfilmer som enkel youtube-animatör och har nu skapat en färgrik och energifylld värld med enorm växande fan-skara (något jag är del av). Denna värld är Helvetet själv. Och där finner vi hennes fantastiska ensemble av karaktärer. Välkommen till Hazbin Hotel.

Storyn börjar smått med inledningen av Charlie Morgonstjärna, dotter till Lucifer Morgonstjärna och prinsessan över helvetet. Medans helvetet är fyllt av gräsliga syndare och onda överherrar som tar deras själar, så har Charlie inte anpassat sig till denna vardag. Hon är rentav godhjärtad och snäll, och för att bespara sitt folk lidande från den årliga utrotningen som änglarna från himmelriket utför har hon byggt upp det så kallade Hazbin Hotel, en plats där syndare kan få en andra chans att försona sig själva och få möjligt att komma upp till himlen. Vid sin sida har hon bland annat sin flickvän Vaggie, den mystiska radiodemonen Alastor, porrstjärnan Angel Dust och många fler.

Karaktärsensemblen är enorm. Och då menar jag ENORM.

Musik som svänger. Nej, faktiskt mer. DET ÄR PURE FIRE.

Disney har alltid varit världskänt för sina musikaliska talanger inom sina animerade verk. Vi har legendariska verk som Skönheten och Odjuret, Lejonkungen mm. Men Disney kan faktiskt slänga sig i väggen. För jag har kommit fram till slutsatsen att Hazbin Hotel har ett av de bästa soundtracks som jag någonsin hört på väldigt länge. Och det är ingen förvåning om man tar till åtanke att Sam Haft (låtskrivare till Living Tombstones) och Adam Underberg har fått trolla fram låtar som inte bara berör mig djupt men också går så otroligt hårt med sina snabba rytm och rim samt roliga ordvitsar som kan flinka in då o då. Varje sång har olika stilar och ingen känns likadan efter den andra. Hela soundtracket osar av djup passion och Broadway-anda. Mina personliga favoriter bland sångerna är Hell's Greatest Dad, Respectless, Ready for This, More Than Anything mm.

Skådespelarlistan som får äran att låta sina stämmor framföra musiken är också otroligt talangfylld, då det är stora stjärnor som har fått gå med i denna serie. Bland dom finns Keith David, Alex Brightman (Beetlejuice), Stephanie Beatriz, Blake Roman, Erika Henningson och många många fler. Pilotavsnittets röster som man blev van vid kan man sakna vid vissa tillfällen, men det är något man lätt kommer över när så stora talanger lyckas fylla deras skor med bravur.

Radiodemonen Alastor är en folkkär favorit hos många, även hos mig. Hans filosofi om hur man inte är komplett utan ett leende, samt hans mystiska motiv och oförutsägbara beteende gör honom så otroligt intressant som karaktär.

Ingen banbrytande humor men långt ifrån tråkig.

Hazbin Hotel är också känt för sitt grova språk, råa svarta humor, som inkluderar oftast sex-skämt bland annat. Hazbins typ av humor är något jag skulle beskriva en blandning av humorn från Animaniacs, Panty and Stocking, South Park och Invader Zim. Komedin funkar i många fall, fast ibland kan de konstanta svordomarna känns som en fyllning som inte egentligen inte behövs. Pacingen i avsnitten kan känns lite wonky då o då. Men däremot inte sagt att ibland lyckas man smyga in välskrivna skämt som faktiskt får mig att skratta högt. Men den försöker inte konstant vara rolig för komedins skull, för dess sanna glöd finns i alla dess koncept och djuprörande budskap som medföljer i varje avsnitt, och serien vet det.

Karaktärerna är den största kärnan i serien. Varje karaktär har som en skrikig design, men varje design är unik och tillhör dom och det gör varje figur speciell. Varje avsnitt ger oss många skäl att lära oss att älska dessa karaktärer och bry oss om dom. Många av budskapen ligger i några av karaktärernas trauma och svårigheter som dom lär sig att ta sig ur, och Vivienne utnyttjar detta perfekt. Angel Dust t.ex är resultatet av år efter drogmissbruk och misshandel som han fått utstå av sin boss Valentino.

Stunden han väl lyfter bort sin mask och avslöjar sina inre smärtor så blir jag otroligt rörd, tack vare emotionellt röstskådespeleri. Alastor är en karaktär vars story vi har ännu att upptäcka, men vad som gör att jag fullkomligt älskar honom är hans karisma, enorma stolthet och tvånget att alltid ha övertaget i alla situationer. Plus så är han fullkomligt härlig att titta på. Huvudpersonen själv, Charlie är vad jag skulle säga är som en Disneyprinsessa-wannabe som vars godhet hamnat på ett ställe som inte bryr sig om den. Hon är inte jobbig eller något, utan tvärtemot. Hennes naiva syn på syndare och hur resan till försoning funkar gör henne kul att lära känna och tycka om. Plus, så är hennes relation med sin pappa också väldigt sorglig och rörande. Lyckligtvis får de åter sin älskvärda kontakt till varandra igen i ett musikaliskt stycke som är härligt komponerad och vacker.

För den som vill uppleva mer inom Hazbin Hotels universum kan alltid kika in på youtube-serien Helluva Boss som faktiskt är löjligt bra. Nä, faktiskt. Den är bra.

Sammanfattning

Hazbin Hotel kanske inte har någon ny form utav humor, men seriens användande av svängiga musikaliska inslag, karaktärer, iögonfallande animation och rörande budskap gör den fantastiskt härlig att hänga med i från början till slut. Vill du ha en serie med ett koncept som känns otroligt originellt och fräsch så ska du titta hit. Hazbin Hotel är en pampig helvetesmusikal som svänger och den har kommit för att stanna väldigt länge. Hell is Forever!