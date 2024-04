Avorion

Ett fyra år gammalt spel som släpper lös dig i en galax att leka i och om du har en kreativ ådra så kan du återskapa de flesta rymdskepp från valfri tv-serie, film eller spel. Men har du tur så har någon redan skapat det åt dig så allt som återstår för dig är att samla ihop tillräckligt mycket resurser för att bygga henne.

Du släpps lös i galaxens utkanter och som så många andra spel är ditt mål att ta sig in i mitten. Ju närmare mitten du kommer desto bättre metaller hittar du bland asteroiderna, då kan du ersätta dina rymdskepp med starkare skyddspansar, bättre generatorer och bättre vapen. Det gör att du själv bestämmer spelets svårighetsgrad, inga problem att hålla sig i utkanterna tills du hittat bättre vapen att utrusta ditt skepp med.

Trots motorerna så är detta inte en Halcyon-klass, vilket Pillar of Autumn tillhörde. Detta är en Valiant!

Du styr ditt skepp mellan olika system på galaxkartan, enkelt utmärkt i ett rutnät. I systemen kan du stöta på neutrala fraktioner som styr över hundratals system. Runt om i galaxen hittar du även asteroidfält där ny malm kan brytas. Självklart finns det också pirater, ibland mindre mängder eller så stöter du på ett av deras skeppsvarv, då har du en lång strid framför dig med mängder av förstärkningar.

Det här är däremot en Halcyon-klass.

När du väl anlänt till ett system styr du ditt skepp i en tredimensionell värld. Inte helt fysiskt korrekt dock då ditt skepp har en maxhastighet beroende på hur mycket motorer du har, men annars så styrs det lika många andra rymdactionspel. Ditt skepp kan vridas i alla axlar, men i Avorion så försöker dina motorer automatiskt att försöka bromsa in dig om du inte aktivt gasar framåt. Går rätt så snabbt att lära sig. Striderna kan bli rätt så kaotiska med tio-tal skepp, torpeder, bombplan och där du dessutom måste undvika att krascha in i asteroider, tidigt i spelet innebär det oftast att ditt skepp faller isär. Hände ett par gånger för mig.

Men beroende på vilket skepp du har köpt eller bygger själv så kommer det att hanteras helt olika. Kanske ett snabbare och smidigare skepp som snabbt byter riktning för att hålla sig borta från fiendens eldgivning eller så har du ett tungt och långsamt skepp som skickar ut mängder med jakt- och bombplan för att förstöra motståndaren.

Skeppen byggs med enkla former som kan byggas ihop till några av de bättre skildringar av skepp jag sett. Själv är jag ett stort fan av rymdskeppen i Halo och jag hittade flera olika klasser. Började med en liten Gladius, gick sen vidare till fregatten Paris, sedan jagaren Halberd, sedan ett försök med hangarfartyget Eion, hamnade till slut på slagskeppet Vindicator. Kommer förhoppningsvis sluta på antingen Infinity eller en Punic. Jag är lite av en Halo-fantast.

Här bygger du dina skepp, finns mängder med statistik över när du bygger, så lätt att se vad som ändras när du ändrar eller tillför nya delar. Går rätt så snabbt att sätta sig in i.

En snabb genomtitt av workshopen finns även Star Wars, Star Trek men även helt unika skepp. Även om du tar ett färdigt skepp går det enkelt att konfigurera om det till dina ändamål, exempelvis byta ut lastutrymme till mer sköldar eller mer kraft.

Det blir väldigt mycket konfigurering av dina skepp, ibland i det mesta laget. Det finns sju olika material du kan bygga dina skepp av, från järn till Avorion. Det spelar också roll hur mycket processorkraft du byggt in ditt skepp, det bestämmer hur många systemplatser du har. Där kan du placera ut system som gör att du kan ha fler kanoner, generera mer el, bättre sköldar etc. Finns ett tjugotal olika system som dessutom kommer i olika nivåer likt ett rollspel. Hittar du en forskningsstation kan du kombinera ihop lägre kvalitéer för att få en chans till bättre kvalité.

Tornen kommer i samma nivåer, men de är också knutna till materialnivå. En legendarisk järnkanon är sämre än en normal kanon gjord av Avorion. Det finns också många olika sorters torn, runt ett tjugotal där också. Det blir rätt så mycket tid som spenderas att bläddra runt bland system och torn. De har dock förenklat mycket av det, du kan snabbt markera torn du inte längre vill ha och så säljs de med ett klick alternativt forskas på.

Det går också att bygga sina egna stationer, tror det finns ett rätt så välutvecklat handelssystem man kan sätta sig in i om man vill. Det fungerar utmärkt att inte göra det heller men ändå tjäna pengar på handel. Skaffa dig en handelskapten, bygg ett bra skepp med ordentligt lastutrymme, skaffa en eskort och sedan hitta ett bra område med mycket stationer så får du tillgång till korta handelskontrakt. Det fungerar likadant med att skaffa metaller, bortsett från första timmen har jag inte brutit en enda asteroid.

Galaxkartan, inte ens helt utzoomad. En stor sandlåda att härja runt i.

För att få ihop ett eget bra skepp kräver inte så mycket, om du däremot vill bestycka en hel flotta så krävs det mycket pengar, metaller, system och torn, så det grindandet har varit lite segt. För även om du skickar iväg din flotta på andra uppdrag så ju bättre de är desto bättre resultat kommer du att få, och det finns ofta en risk att de hamnar i bakhåll så en stark eskort är att föredra.

Finns gott om olika bakgrunder och de flesta är fina, känns också trovärdiga över hur det skulle kunna se ut.

Spelet blir vad man gör det till, när man startar har man flera alternativ att ändra på och få till den upplevelse man själv ute efter. Finns ett story läge men också rena sandbox. Men jag har kommit tillbaka nu under några veckors tid och samlat ihop en ordentlig flotta som jag hoppas kunna slå ut fiendens moderskepp i centrum av galaxen. Och förutom Sins of the Prophets-modden till “Sins of a Solar Empire” finns det inte många andra sätt för oss Halo-fantaster att uppleva rymdstrider med fantastiskt designade Haloskepp, och det är ett stort plus för mig!