Co-op spel i soffan?

Jag gillar Co-op-spel.

Särskilt de man kan spela tillsammans i soffan med en eller flera vänner.

Jag tänkte det skulle vara kul med en tråd där vi kan tipsa om olika sådana spel.

Alla plattformar är välkomna - enda kravet är att man kan köra det tillsammans minst två spelare framför en skärm och att ni vill tipsa om spelet för att det är kul eller unikt på något sätt.

Här kommer några förslag från mig

Broforce

Broforce körde jag med två vänner i en galen 3-player co-op spelsession. Faktumet att man spelar som actionhjältar/filmskådisar från actionfilmer från 80- och 90-talet i en enda explosiv, hektiskt röra gör det svårt att inte bli engagerad. Du kan spela 1-4 spelare och spelet låter dig hela tiden skifta mellan olika "Bros" så som Rambro, Macbrover, eller Bro in Black. Banorna går allt som oftast ut på att panga dig igenom en drös fiender och nå en helikopter och du kan också bokstavligen panga dig igenom de då nästan allt går att skjuta sönder, inklussive marken. Mitt i allt pangande och snabba hoppande finns det alltså en hel del taktik om man så vill.

Castle Crashers

Castle Crashers är ett Beat ´em up du också kan spela upp till 4 spelare. Det ser ut som ett gammal flash spel och på många sätt påminner det också om det i just hur påhittigt det är. Jag spammade mest samma attackmönster om och om igen, men det som verkligen gör det kul är hur varierade banorna är och hur mycket som händer hela tiden. Man kan uppgradera sina gubbars stats utöver spelet. Jag tycker själv det är ganska svårt, men hört andra tycka det är lätt. Men kul är det.

Rocket League

Jag har spelat det här ... för många timmar med mina vänner. Så vitt jag har förstått har utvecklarna gjort ungefär samma spel tidigare, men det var här det exploderade. Konceptet är genialiskt. Det är som fotboll, eller Hockey, fast man tar bort allt det tråkiga och lägger till raketboostade bilar som spelar fotboll med en rivningskula.

Cuphead

Cuphead är fantastiskt multiplayer så väl som singleplayer. Tror alla känner till det här spelet, men tänkte det bör listas ändå.

Det finns få spel som lyckas så pass väl med sin run and gun blandat med Shmup. Konststilen är en återkallelse till tidiga animerade filmer, så som Disneys tidigare verk. Att bossarna du kan se varje gång du dör hur nära du var att klara av en viss boss när man dör gör att man sporras till att spela igen och igen tills man lyckas!

Infernax

Jag recenserade Infernax här på FZ för några år sedan, men sedan dess har utvecklarna släppt en 2-playerversion! Infernax ser ut som de gamla spelen jag och kompisar försökte göra i Click and Play och The Games Factory. I grunden är det en tolkning av Zelda 2 - blandat med Castlevania 2 - två spel som är lite de svarta fåren i sina respektive serier på grund av vissa påtagliga brister, men här fungerar allt perfekt. Under spelet får du flera uppdrag och val som leder in dig på en ond eller god bana, som inte bara påverkar världen, men även dig själv, samt vilka uppdrag du får under spelets senare halva. Det uppmuntrar till att spela om igen och igen.

2-player läget låter spelets protagonist bli uppbackad av hans trogne vapendragare som spelas av spelare 2. Denne är utrustad med armborst och kastyxor för att bistå spelare 1s sköld och närstridsvapen. Det är nästan exakt det här spelet jag ville spela/skapa som yngre, men nu är det alltså äntligen här. Rekommenderas starkt.

Du kan se min recension här

Huntdown

Huntdown är ett run and gun i ett futuristiskt stadslandskap fyllt med allehanda skurkar, robotar och vapen från en mängd klassiker från 80-talet. Det är ett välbalanserat spel med ständigt ökande utmaning, nya vapen och fiendetyper du behöver bemästra allteftersom. Det är roligt ensam, men blir desto bättre med en vän, mycket för hur man behöver samsas om vapen och ropa på varandra se upp och skjuta vidare osv.

Även detta har jag recenserat på FZ och det är också anledningen till att jag vill skapa den här tråden för att låta oss alla tipsa om andra spel av samma kaliber!

Du kan läsa recensionen här

Så - kära FZ:are - vill ni hjälpa mig fylla på den här listan med era tips på 2 (eller fler!)-playerspel man kan köra på en skärm tillsammans i soffan och varför ni gillar de spelen ni tipsar om?