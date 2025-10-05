Promotions / Betalda recensioner

Hej alla kära FZ:are,

Jag är minimalist och handlar inte ofta elektronik på nätet men när det väl sker så brukar jag läsa recensioner för att få en uppfattning om produkten är värt att köpa eller ej.

Den senaste tiden har jag lagt märke till vissa recensioner som verkar fejkade eller betalda/manipulerade. Se bildexempel:

https://www.netonnet.se/art/gaming/gamingheadset/tradlost-hea...

Kontext:

Detta är ett headset från Netonnet som har totalt 7 recensioner, alla börjar med

[This review was collected as part of a promotion], längre ner står det: "Recensionen är skriven på influenster.com"

För övrigt; är detta en Nyhet och det finns inte ens teknisk specifikation tillagd. Alla recensioner har lagts till inom ungefär samma tidsspann om 5-7 dagar sedan.

Är detta ett desperat marknadsföringförsök? Är det vanligt eller nytt i Sverige? Är det ens tillåtet?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exempel 2:

Ett annat headset från Elgiganten med 37 omdömen på flertalet språk och bredvid kan det stå: "Feefo verified" eller "Third party verified" eller "Incentivised", se bildförklaring:

https://www.elgiganten.se/product/datorer-kontor/datortillbeh...

Jag undrar verkligen hur pålitliga dessa recensioner/omdömen är och om folk har fått betalt för att skriva nånting positivt?

Enligt exempelvis Trustpilot har folk mestadels uttryckt negativa åsikter om "Feefo", ett företag som medvetet enbart lägger ut positiva produkt-recensioner. "Influenster" likaså, mestadels kritik.

Vad är era erfarenheter när ni handlar på nätet?