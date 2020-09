GTA-producenten Leslie Benzies har säkrat pengar till sitt första egna projekt efter att han och Rockstar lämnade varandra under bitter osämja för några år sedan. Hans nya studio Build a Rocket Boy har slutit avtal med amerikanska och kinesiska investerare, som satsar 32 miljoner brittiska pund (omkring 370 miljoner kronor) i spelet Everywhere. Det skriver The Telegraph (eventuellt bakom betalvägg).

Everywhere (kan vara ett arbetsnamn) beskrivs som ett open world-spel i sci-fi-setting, som har multiplayer och kretsar kring att mänsklighetens teknologiska framsteg lett dem mot undergången. Mer konkreta detaljer än så har vi inte, men den kinesiska jätten Netease och företag med bakgrund i kryptovaluta har öppnat sina plånböcker. Det finns heller ingen information än om plattformar eller releasedatum.

Som producent hos Rockstar hade Leslie Benzies stort inflytande över GTA 3, GTA: San Andreas, GTA IV och GTA V. Hösten 2014 tog han långtidsledigt, och i januari 2016 kom beskedet att han lämnat företaget. Några månader senare stämde Benzies Rockstars ägare Take-Two Interactive på 150 miljoner dollar (i dag cirka 1,37 miljarder kronor) för uteblivna royalties. Det resulterade i en utdragen rättsprocess som avslutades med förlikning förra året. Okänt vem som fick vad.

I januari 2019 anklagade Take-Two Benzies företag för att försöka locka över personal från Rockstar. Men här ska parterna nu vara överens.

GTA V släpptes ursprungligen hösten 2013. Det har sålt i över 135 miljoner exemplar. Det ska släppas till Playstation 5 och Xbox Series X/S i slutet av 2021. Garanterat utan hjälp från Leslie Benzies.