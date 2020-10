15 oktober firade The Secret of Monkey Island 30 år, som regisserades av Ron Gilbert och designades av bland andra Tim Schafer. Lucasarts har en rik skattkista av peka och klicka-verk, men en av de större pärlorna är Monkey Island-serien med Guybrush Threepwood i spetsen.

On A Retro Tip firar detta med bravur då de släppt en dokumentär på dokumentär på drygt 80 minuter med intervjuer, gameplay och annat. Ron Gilbert, Dave Grossman med flera medverkar.

Efter The Secret of Monkey Island (1990) släppte Lucasarts Monkey Island 2: LeChuck's Revenge (1991), The Curse of Monkey Island (1997) och Escape from Monkey Island (2000), innan både studion och serien försvann. 2009 släppte Telltale Tales of Monkey Island, och åren därpå fick vi nyversioner av de två första spelen, innan det blev tyst igen. Nu är det Disney som äger serien.

2016 uttryckte Ron Gilbert en önskan om att köpa både Monkey Island- och Maniac Mansion-rättigheterna från Disney, och att han till och med kunde "betala riktiga pengar" för dessa.