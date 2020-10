PUBG gjorde debut på pc under 2017 och efterföljande höst släpptes det till Xbox One (först) och (därefter) Playstation 4. Till skillnad från några battle royale-konkurrenter kan dock spelet inte köras i 60 fps via PS4 och Xbox One – men mycket pekar på att det snart blir ändring på detta.

Första säsong 9-patchen har dykt upp i testservrarna där möjligheten för 60 fps går att bocka i. Det vill säga, om du spelar via PS4 Pro eller Xbox One X. Att det är frivilligt skvallrar om ett pris och japp, för att få 60 fps behöver du sänka upplösningen till 1080p. Teamet säger (tack, VG247) att 60 fps undersöks för baskonsolerna, men har inga besked att komma med i dagsläget.

Om du inte legat under en sten så vet du att både nästa generations Xbox och Playstation 5 når i november. Det återstår att se hur PUBG, som vill leva i minst 20 år till, angriper next-gen.

Aktuellt för PUBG är den dynamiska vulkankartan Paramo, som du ser demonstreras här.