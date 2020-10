Halloween är snart här, och för att verkligen få den där gastkramande, krypande känslan av obehag kan du med fördel spana in svenska Tarsier Studios senaste trailer för Little Nightmares 2, som har just Halloween-tema (även om allt från spelet troligen kan klassas som godkänt för Halloween).

Precis som i föregångaren ska vi spela oss igenom en ytterst ogästvänlig värld full av obehagliga karaktärer som bara väntar på att slita tag i oss. Vi kommer bland annat att få passa oss för en gevärsutrustad jägare, en korpulent herre som klättrar i taket och porslinsfigurer i vår egen storlek.

Den 11 februari är det dags att sätta tänderna i denna uppföljare, och är den hälften så bra som originalet har vi verkligen något att se fram emot. Missa inte Calles förhandstitt för att få lite bättre hum om vad spelet handlar om.