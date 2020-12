Imorgon börja Epic Games Stores stora julrea, och med den 15 dagar med gratisspel. Vilka? Det är ännu inte avslöjat, men stämmer en läckt lista (som bland andra Sweclockers rapporterat om) är det en, tja, episk samling. Från och med 17 december fram till nyårsafton påstås vi få:

Dying Light, Resident Evil 7, The Witcher 3: Wild Hunt, Mass Effect: Andromeda, Assassin's Creed Origins, Metal Gear Solid V, The Evil Within 2, Far Cry 5, Fallout 4, Borderlands 3, Monster Hunter World, Dragon Age: Inquisition, Horizon Zero Dawn, Ghost Recon Breakpoint och Hitman II. Puh!

Tomten kommer inte bara med digitala paket i år, utan även sådan med AAA-tyngd. Eventuellt, alltså. Om detta är slutet på Epic-shoppens gratisyra så är det åtminstone en bombastisk final.