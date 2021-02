När Prince of Persia: The Sands of Time Remake utannonserades så fick det en hel del skäll. Många tyckte att grafiken lämnade en hel del att önska, och Ubisoft India – som står bakom remaken – fick gå ut och försäkra oss om att de helt enkelt satsat på en speciell visuell stil och att det inte handlade om att spelet hade begränsad budget.

Kanske tog de till sig av kritiken eller kanske har fjärrarbetet försvårat utvecklingen, men via Twitter meddelar de hur som helst att spelet inte kommer att släppas 18 mars som planerat, utan att de väljer att skjuta upp det på obestämd tid. Detta blir spelets andra försening eftersom det inledningsvis skulle släppas redan 21 januari.

Den extra tiden kommer användas för att säkerställa att de kan leverera en upplevelse som "känns fräsch samtidigt som den förblir trogen originalet".