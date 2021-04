För gemene gamer kanske namnet Timi Studios inte säger särskilt mycket, men denna utvecklare ska faktiskt ha dragit in närmare 87 miljarder kronor under 2020. Studion ägs av kinesiska Tencent och har bland annat utvecklat mobilspel som Call of Duty Mobile, Contra: Return, Honor of Kings och kommande Pokémon Unite.

Det är nyhetsbyrån Reuters som fått siffran från "källor med direkt kunskap om ämnet", och om den stämmer så säger Reuters att det gör Timi Studios till den största spelutvecklaren i världen sett till intäkter från egenutvecklade spel.

Tencent håller nu på att bygga en ny studio åt Timi i Los Angeles, i syfte att låta den skapa innehåll baserat på egna varumärken. Det övergripande målet för Tencent är att öka sin försäljning utanför Kina så att hälften av intäkterna i slutänden kommer därifrån.