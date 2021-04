Prick midnatt ser du nytt showcase från ett av vårens hetaste spel, Resident Evil Village. Capcom utlovar "ny trailer och gameplay" samt "andra överraskningar". 2,9 meter långa sådana...?

Nåväl, Game Informer tjuvstartar med en första titt på hur du kommer uppgradera Ethan Winters. Att "rollspelsboosta" Resident Evil-hjältar hör inte till vanligheterna, men i åttonde spelet i huvudserien ("VIII" som i "VIIIage") blir det jakt på höns, fiskar, grisar, getter och annat djurliv i byn. Resurserna du samlar kan sedan kokas ihop av den rundlagde handelsmannen The Duke.

"You kill it, we cook it!" är ändå en svårslagen slogan. Det får man ge honom.

I klippet får vi exempelvis se hur fjäderfän resulterar i en brygd som permanent skyddar Ethan mot skada. The Duke kan även, i utbyte mot skatter, hjälpa Ethan att uppgradera arsenalen.