Om spelbudgeten gapar tom så har du tur; en grupp studerande vid Yrgo i Göteborg har nämligen under sju veckor knåpat ihop spelet Deliver at All Costs och nu släppt det helt gratis på itch.io.

Målet är enkelt: det är din sista dag på jobbet, så leverera alla paket till rätt mottagare och skit fullständig i allt vad trafikregler, empati och eventuella åtal för skadegörelse heter. Det gäller dock att göra det i tid, vilket kräver att man lär sig hur den lilla staden ser ut och sedan lägger upp en rutt som fungerar.

Man måste dock inte vara försiktig för fem öre eftersom förstörelse inte bestraffas, utan tvärtom belönas i form av poäng. När man sedan anländer till mottagaren av paketet är det bara att aktivera leveransbilens katapult för att kasta paketet till (eller på) mottagaren.