Finska Remedy släppte Control under 2019, och än idag står det sig som en av de mest imponerande praktiska uppvisningarna i vad ray tracing kan bidra med. Men ett grafikkort som kan driva härligheten med RTX-effekterna påslagna är inte billigt, och därför är det bra att man nu och fram till 17 juni kan hämta hem Control helt gratis från Epic Games Store.

Spelet följer huvudkaraktären Jesse Fadens strävan efter att få reda på vad som hände med hennes bror. Spåren leder till The Old House, som är högkvarteret för myndigheten The Federal Bureu of Control, som Jesse hips vips blir chef för. Snabba svängar.

Spelmekaniken är actionladdad och kretsar kring de krafter som Jesse lägger vantarna på, inklusive förmågan att på telekinetisk väg slita tag i kontorsmöbler eller bara en bit betong för att kasta mot fienderna. Spelets "lore" går inte heller av för hackor, och det finns massor av rapporter och dylikt som beskriver märkliga fenomen som myndigheten stött på.

Vill du veta mer så är det bara att dyka ner i Jockes recension från när det begav sig.