Den 40 år gamla kultfilmen Evil Dead är som kanske bekant på väg att bli spel. Och under gårdagens Summer Game Fest-sändning bjöds det på både gameplay-film och information om det.

Namnet blir Evil Dead: The Game (brr... kan det bli mellanmjölkigare än så?), och det rör sig om multiplayer där du kör antingen som människa eller ondskan. Upplägget i de första filmerna är en handfull ungdomar i en stuga i en skog, som drar igång en röstinspelning vilket väcker ondskan i skogen. En riktigt jävla ond ondska, visar det sig, så det blir blodigt. Vilket också spelet verkar bli, influerat som det är av samtliga seriens filmer och tv-serier.

Huvudpersonen Ash görs (förstås) av skådisen Bruce Campbell, som beväpnad med motorsåg och hagelbrakare tar sig an de demonlikna varelserna som törstar efter mänskligt blod. Om du istället spelar den onda sidan har du tillgång till övernaturliga förmågor, och det ska till och med gå att skrämma ihjäl de stackars människorna.

Evil Dead: The Game (brr...) släpps under 2021 till pc, Playstation (5, 4), Xbox (Series, One) och Switch. Blir förhoppningsvis stabilare än Friday The 13th: The Game (brr...), en skräckfilmsserie som ju också gjorde ett försök som multiplayer-spel.