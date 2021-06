Den stora Xbox- och Bethesda-showen igår var, logiskt nog, en guldgruva med överraskningar och löften för Game Pass. Redan där och då blev Yakuza: Like A Dragon tillgängligt (pc + konsol + streaming), och dessutom byggde man på med 10 nya och gamla Bethesda-favoriter.

Till pc: Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Arx Fatalis. Till Xbox (och streaming) fick vi Doom (2016) och Rage. Och till pc och konsol (och streaming) tillkom Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2, Fallout 3 och Wolfenstein II. Sommarlovet är i alla avseenden räddat.

Senare under 2021 kommer (minst) 18 ytterligare. Här hittar vi exempelvis Psychonauts 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5, Halo Infinite, The Ascent, Hades, Twelve Minutes och Among Us.

Kikar vi fram emot 2022 och ännu längre finns löften om The Outer Worlds 2, Starfield, Contraband, Stalker 2, Atomic Heart 2, Redfall, A Plague Tale: Requiem, Somerville med flera.