Hyper Light Drifter släpptes ursprungligen för fem år sedan till pc och konsol. Det har kanske inte det allra högsta snittbetyget, men för många klassas det redan som ett tidlöst äventyr, som konkurrerar med The Legend of Zelda: A Link to the Past (som det för övrigt inspirerats av).

Därför spetsas förmodligen många öron lite extra när det står klart att Heart Machines nästa äventyr, Solar Ash, släpps 26 oktober till pc och Playstation. Japp, här snackar vi både 4 och 5.

Det är inte en uppföljare till Hyper Light Drifter, även om det visuellt sett känns som ett syskon. Och mycket riktigt: de två äger rum i samma universum. Snarare än 2d-pixlar är det 3d-polygoner som gäller i en "surrealistisk, intensiv, stiliserad värld fylld med mysterium, vilda och fartfyllda resor, älskvärda möten och möten med stora fiender". Det ser hur som helst ganska magiskt ut.

26 oktober är det alltså dags till pc, PS5 och PS4.