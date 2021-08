Tiden går fort när man har roligt, sägs det. Har du haft kul? Det finns visserligen en hel spelhöst kvar att hoppas på, men vi har ändå hunnit avverka sisådär 60 procent av året. Vi har fått Ratchet & Clank: Rift Apart, Biomutant, Resident Evil Village, Returnal, Outriders, Monster Hunter Rise, It Takes Two, Death's Door, Overboard, Chicory och Hitman 3 – för att nämna några.

Har spelåret 2021 levt upp till dina förväntningar? Hade du ens några till att börja med?