The Day Before har beskrivits som en blandning mellan The Division och The Last of Us, och har till och med anklagats för att se lite för bra ut. Den senaste gameplay-videon bjuder på ännu mer ögongodis, inklusive ett massivt köpcentrum, komplett med fungerande elektricitet mitt i postapokalypsen.

Vidare berättar utvecklaren Fntastics grundare lite mer om studion, som de säger består av utvecklare från Ryssland, Kazakstan, Tyskland och Turkiet. Det mest intressanta är dock släppdatumet för spelet, som är 21 juni 2022.

I spelet kommer vi inte bara springa runt bland skyskrapor och shoppingcenter, utan även ge oss ut på landsbygden. Där vankas det terrängkörning med spelets fordon, och vi verkar även kunna utsmycka en egen stuga.

Men det är inte allt de jobbar på, för de bjöd även på en trailer från det något mer lättsamma Propnight, som känns som en vidareutveckling av modden Prop Hunt till Counter-Strike: Source och därefter Garry's Mod. Det pågår faktiskt ett öppet test av Propnight just nu, som man kan gå med i via Steam-sidan.