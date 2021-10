År läggs till år, men Epic fortsätter traditionen att dela ut (minst!) ett spel per vecka via Epic Games Store. Veckans gratistitel är en tydlig hint om att högsäsongen för skräck är över oss. Among the Sleep från 2014 (eller rättare sagt 2017, ty detta är Enhanced Edition) är en norskutvecklad förstapersons-skräckis med en liten knodd i huvudrollen, som är fast i en mardröm.

Mats Nylund förhandskikade på titeln för sju år sedan, och sveptes med av stämningen.

Natten utspelar sig i dina föräldrars hus. Du, spelets namnlösa huvudperson, är tre äpplen hög och har precis blivit nattad av mamma med den välbekanta trollmorsvisan. Men något är fel. Din nallebjörn lämnar rummet för egen maskin och kort därpå välter sängen och dumpar dig utan vidare på golvet. Det är dags att ta reda på vad som egentligen händer i det här märkliga huset.

Mörkret fortsätter nästa vecka i och med Darq: Complete Edition. Även det handlar om en pojke fast i en dröm, men här rör vi oss i stället i sidled samtidigt som vi böjer fysikens lagar dit vi vill.

Mycket fasa för icke-pengarna blir det!