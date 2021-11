Chris Roberts som är skaparen av Wing Commander och Freelancer gjorde comeback 2010 och annonserade ut Star Citizen. Spelet skulle bli något av en spirituell uppföljare på de tidigare rymdäventyren, men då med extra allt. Multiplayer, kampanj, MMO med gigantiskt universum där du både kan flyga mellan alla miljarder planeter och besöka dem till fots, allt skulle ingå. Han finansierar detta via en kickstarter-kampanj som direkt drog ihop 2 miljoner dollar vilket innebar att produktionen kunde startas 2011. Året är nu 2021 och spelet fortsätter utvecklas. Det som är mest imponerande just nu är att spelet har dragit in hela 400 miljoner dollar , vilket kan rundas av till runt 3,5 miljarder svenska kronor.

Star Citizen hade även ett event i helgen där man kunde prova spelet gratis. Är det någon av er läsare som provade?

Vill också passa på att tacka @Baronova och @Fulci för nyhetstipset