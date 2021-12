Författaren Brandon Sanderson är förmodligen mest känd som den som tog på sig mastodontprojektet att skriva klart bokserien The Wheel of Time efter att Robert Jordan tragiskt gick bort innan han hunnit färdigställa sitt livsverk. Han har dock även rönt väldigt stora framgångar med sina helt egna skapelser, som bokserierna The Stormlight Archive och Mistborn. Sanderson är dessutom en inbiten spelare, och nu har vi fått veta att han själv jobbar med ett spel.

Det är i hans sedvanliga nyårskrönika som han avslöjar att han har jobbat på ett spel i flera år. Och inte nog med det, för han säger även att han väntar sig att det ska utannonseras i år, vilket innebär att de har en dryg vecka på sig. Det rör sig dock inte om ett spel baserat på någon av hans existerande skapelser, utom något helt nytt som han utvecklat tillsammans med ett spelföretag som "många av er har hört talas om, men som förmodligen inte är det ni tänker på". Kryptiskt så det förslår.

Vad som väntar oss kan alltså vara allt mellan himmel och jord, och mycket hänger givetvis på vilken studio som faktiskt utvecklar spelet. Sanderson själv har dock spel som Fallout: New Vegas, The Curse of Monkey Island, Shadow of the Colossus, Final Fantasy X och Bloodborne som sina favoriter, så visst har han god smak. Spana in videon nedan, där han går igenom sina tio favoritspel.