Det var ett bra tag sedan Fable utannonserades med en förrenderad trailer av en älva som blir slukad av en padda, och därefter har vi fått se ... ingenting. Det har varit knäpptyst från Forza-utveckaren Playground Games, och något gameplay har vi inte sett skymten av.

Så varför verkar det då gå så långsamt? Det säger sig speldesignern Juan Fernandez veta, eftersom han under en tid jobbade med just Fable-spelet hos Playground. I en intervju på spanska i Vandal (via Wccftech) säger han att Playground är väldigt effektiva och skickliga när det kommer till att släppa racingspel på regelbunden basis, men att rollspel i öppna spelvärldar är något helt annat.

De har helt enkelt saknat expertisen och erfarenheten för att skapa den spelmekanik och de system som krävs för ett spel som Fable. De ska dessutom ha ett mantra om att "göra mer med mindre":

Om Assassin's Creed görs av 5000 personer så ska de [Playground] ha 150 eller 200, och om de [Ubisoft] gör det på sju år, ska de göra Fable på fem år. Det är bra att vara ambitiös, men man måste vara realistisk, och det jag såg var att utvecklingen blev längre och längre.

Fernandez påpekar dock att Playground anställt mycket nytt folk, och vi får hoppas att det räcker för att ro hem projektet.