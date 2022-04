Vad vi än säger om Red Dead Redepmtion 2 kan vi nog alla hålla med om att spelet är ruskigt snyggt. Detta bevisades också under London Games festial där ett screenshot från spelet vann Virtual Photographer Of The Year.

En bild på fotot finns här nedan:

Vinnare som tog ”fotot” heter Joe Meizies och det föreställer en siluett av en ryttare på häst någonstans i öknen. Alla foton sitter uppe på Trafalgar Square för åskådning fram till imorgon. Andra foton som kan beskådas där är från Horizon Forbidden West och The Last Of Us Part 2, som även dem är ohyggligt snygga spel.

Edit: Jag tackar @Kyraal för denna länk där alla finalfoton går att se.