Gör du tidernas bästa rollspel är det naturligt – och välförtjänt – att det säljer som smör. The Witcher 3: Wild Hunt släpptes 2015 och fortsätter hitta ny publik. Säkerligen har Netflix-Witcher haft ett finger med i spelet under de senaste åren. I samband med en del detaljer kring den kommande Cyberpunk 2077-expansionen avslöjar CD Projekt att Witcher 3 sålt i 40 miljoner ex.

Hela serien har totalt sålt i över 65 miljoner, så det är klart trean som är guldkalven.

Och på tal om Cyberpunk 2077: 18 miljoner sålda exemplar. Samtidigt som arbetet med den nya expansionen tar form, fortsätter teamet att förbättra grundspelet. Det har varit ganska utskällt...

The Witcher 3 fortsätter för övrigt att vara aktuellt. En nextgen-version till PS5 och Xbox Series-konsolerna skulle ha släppts under årets andra kvartal, men i dagarna stod det klart att spelet försenas på obestämd tid, och flyttas internt till CDPR. Är förhoppningsvis ett klokt beslut.