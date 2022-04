Nyligen tog Death Stranding plats i en banner på den officiella Playstation-sajten som visar titlar som Ghost of Tsushima, Returnal, The Last of Us Part II, God of War och Ratchet & Clank: Rift Apart. Det vill säga: spel från utvecklarhus som alla ägs av Sony och ingår i Playstation Studios.

Dock! Värt att påpeka är att Sony äger varumärket Death Stranding. Snudd på lika värt att påpeka är emellertid att resterande spel i bannern alla ingår i Playstation Studios. Är något på gång?

Om vi går direkt till Kojima Productions-toppen: nej. Enligt Hideo Kojima kommer hans företag fortsätta vara oberoende. Efter de väldokumenterade Konami-turerna är det lätt att sympatisera med Kojimas ståndpunkt. Och därmed lever Xbox-ryktet kring Kojima Productions vidare.