Lukeross är en filur som driver Patreon-sidan Realvr, där han släppt populära VR-moddar till spel som GTA V, Red Dead Redemption 2 och Cyberpunk 2077. I sin senaste video visar han vad han jobbar med just nu, nämligen en VR-mod för Elden Ring. Videon visar spelets inledande minuter och ger oss en försmak på hur det kan vara ett uppleva The Lands Between ur förstapersonsvy.

Över lag ser det ut att funka bra, även om rörelsespårade kontroller inte stöds (åtminstone inte än). Vi får heller inte se hur det ser ut när man rullar, vilket kan bli rätt desorienterande i VR. Det kan nog även bli knepigare att spöa bossar ur förstapersonsvy, men Lukeross försäkrar att det även kommer att vara möjligt att byta till tredjepersonsvy när man vill.

När modden kan tänkas släppas vet vi inte – och den lär åtminstone inledningsvis vara exklusiv för Patreon-supportrar – men nog känns tanken på att utforska Elden Ring-världen ur ett mer personligt perspektiv både lockande och skrämmande.