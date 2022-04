Uppdatering: Diablo Immortal släpps 2 juni, berättade Blizzard nyss i live-streamen. Där fick vi också veta att det släpps både till mobil och pc. Det får också crossplay-stöd.

Originalnyhet: Stanna, hör upp - Blizzard har något att berätta om Diablo Immortal. Klockan 13.30 (sändningen börjar dock 13:15) svensk tid i dag ska de avslöja något om det omsusade mobilspelet, och första gissningen blir ett releasedatum. För det känns som att det är dags så här när betan rullat i ett par månader.

Fansen var inte direkt glada när Blizzard avtäckte mobilspelet Diablo Immortal istället för att ge dem Diablo 4-nyheter på Blizzcon-mässan 2018. Det blev inte bättre när teamet förvånat frågade "Do you guys not have phones?" '

Men, betan antyder att spelet ändå kan bli ett underhållande Diablo i bärbar form. Och kanske kan alla testa det inom kort. Kanske till och med i dag..? Kolla streamen klockan 13.30 för snabba besked.