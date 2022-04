Activision Blizzard släppte i går en kvartalsrapport för perionden januari-mars 2022. Den är inte någon särskilt munter läsning för speljättens anhängare - det tjänade mindre pengar och tappade massiva mängder spelare.

Intäkterna för bolaget sjönk till 1,77 miljarder dollar för årets första kvartal, mot 2,23 miljarder samma period året innan. Det är en minskning med ungefär 22 procent.

Samtidigt rasade antalet spelare i företagets tre dotterbolag: Activision, Blizzard och King. Perioden januari-mars 2022 hade företaget totalt 372 miljoner aktiva spelare per månad, mot 435 miljoner samma period 2021.

Värst ser det ut för Activision som tvingades notera att en tredjedel av spelarna försvunnit. Den 31 mars 2021 noterade man 150 miljoner spelare, men vid samma tid 2022 var bara 100 miljoner kvar - alltså 50 miljoner färre på ett år. Och eftersom CoD är Activisons överlägset största serie kan raset svårligen tolkas som något annat än usel CoD: Vanguard-försäljning och spelarflykt från free to play-liret CoD: Warzone.

Även Blizzard fick se ett krympande antal spelare: 22 miljoner kvartal 1 år 2022, mot 27 miljoner året innan. Samma öde drabbade den svenska Candy Crush-skaparen King: 250 miljoner under årets period, mot 258 året innan.

Men Activision Blizzard kastar inte in handduken, utan satar friskt vidare. I år får vi CoD: Modern Warfare 2 (uppföljare till 2019 års populära CoD-release), WoW-retroexpansionen Wrath of the Lich King Classic och Diablo Immortal (släpps 2 juni). Framöver ska ett nytt Warzone baserat på den senaste CoD-tekniken, Overwatch 2 och kolossen Diablo 4.

I sommar väntas också besked om Microsofts bud att ta över Activision Blizzard godkänns, en affär för i runda slängar 68 miljarder dollar, em bit över 660 miljarder kronor. Om/när affären är klar blir det högintressant att se vad Microsoft gör för att putsa företagets rykte, som ju solkats svårt av anklagelser om dåliga arbetsförhållanden och omodern arbetskultur hos vissa medarbetare de senaste åren. Förhoppningsvis ger det i slutändan bättre, roligare spel.