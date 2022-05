Prince of Persia: The Sands of Time ska som bekant får en remake, men utannonseringen under 2020 fick stor kritik eftersom det som visades upp såg rätt daterat ut. Det skulle ha släppts i januari förra året, men har skjutits fram flera gånger.

Utvecklingen var det Ubisoft Mumbai och Ubisoft Pune som stod för, men nu verkar de ha blivit fråntagna projektet, åtminstone som huvudsakliga utvecklare. Istället blir det Ubisoft Montreal som ska leda utvecklingen, vilket är passande eftersom det var just denna studio som skapade originalspelet.

På Twitter skriver de att detta är ett viktigt steg, och att det nya teamet kommer att ta sig tid att utvärdera spelets omfattning för att kunna bygga vidare på vad Pune- och Mumbai-studiorna skapat och leverera den bästa möjliga remaken. Med andra ord ska vi nog inte vänta oss ett släpp inom en nära framtid.