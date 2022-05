Det är inte bara 2001-versionen av Duke Nukem Forever som fått liv på andra dar. Scarface: The World is Yours utvecklades av Radical Entertainment och släpptes under 2006 till rätt bra omdömen. Det kan närmast beskrivas som en GTA-klon som utspelar sig efter Scarface-filmen, om den haft ett annat slut. Planer fanns på att göra det till en ordentlig spelserie med flera uppföljare, men så blev inte fallet.

Arbetet med Scarface 2 var i full gång när Radical Entertainments ägare, Vivendi, slogs samman med Activision. En stor del av utvecklarens personal sades därefter upp, och tyvärr lades projektet ner under 2009.

Men vi kan få en skymt av hur spelet hade kunnat se ut, eftersom Youtube-kanalen Mafia Game Videos sammanställt en liten video med konceptkonst och bilder från ofärdiga banor. Spelet skulle ha utspelat sig i Las Vegas, och baserat på konceptbilderna var det även tänkt att vi skulle få röra oss ute på landsbygden i Nevada.

Helt klart en tråkig utveckling för alla som gillade det första spelet, som nog kan klassas som en av de bättre GTA-klonerna.