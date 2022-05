Räkenskapstiderna är här vilket innebär siffror i överflöd från spelbranschens alla håll och kanter, däribland Take-Two. Grand Theft Auto-serien når totalt 375 miljoner sålda exemplar, där en stor del av kakan tillhör GTA V: 165 miljoner. Värt att notera är att PS5- och Series X|S-releaser förmodligen är en förklaring till varför ett nio år gammalt spel fortsätter sälja som smör.

Statistiken kring Grand Theft Auto: The Trilogy håller Take-Two Interactive däremot hårt i, men analyser (via VG247) pekar på att remastertrilogin inte ens nått 1 miljon under senaste kvartalet.

Å andra sidan har tidigare siffror skvallrat om uppemot 10 miljoner sålda spel, vilket förstås inte är fy skam. Å ytterligare en sida dras trilogin med fortsatt (välförtjänt?) dåligt rykte, vilket såklart inte är lysande för säljstatistiken. GTA 6 är för övrigt under utveckling. Releasedatum? Finns i sjön.