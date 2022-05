Malmöstudion The Bearded Ladies gav oss Mutant Year Zero: Road to Eden (läs recensionen), och nu har deras nästa spel utannonserats. Det heter Miasma Chronicles och rör sig återigen om postapokalyps och turordningsbaserade strider. Denna gång är det dock USA som är skådeplats snarare än Sverige.

Världen har nästintill jämnats med marken av en mystisk kraft vid namn "miasman". En ung man vid namn Elvis kan dock potentiellt kontrollera miasman med hjälp av en handske han fick av sin mamma innan hon lämnade honom med en robotisk "storebror". Hon verkar nu befinna sig på andra sidan av en mur av miasma, och ett av målen i spelet lär bli att hitta eller åtminstone ta reda på vad som hänt med henne.

Spelet ska kombinera utforskande i realtid med taktiska, turordningsbaserade strider med rollspelsinslag, vilket låter som ungefär samma upplägg som i Road to Eden. Det vankas även uppgraderingsbara vapen och färdigheter.

Spelet ska släppas under 2023 till pc, Xbox Series X/S och Playstation 5.