Svenskutvecklade Metal: Hellsinger utannonserades under 2020 och är i princip vad man får om man kastar Doom och ett rytmspel i mixern och trycker på "Puré". De har tidigare skyltat med högprofilerade artister som ska låna ut sina ljuva stämmor till spelet, som Alissa White-Gluz från Arch Enemy, Matt Heafy från Trivium, Randy Blythe från Lamb of God och Björn Strid från Soilwork, och nu får de riktigt celebert sällskap.

I den senaste trailern är det nämligen Serj Tankian från System of a Down som ansluter sig till truppen med låten No Tomorrow. I spelet axlar vi rollen som The Unknown – en blandning av människa och demon – som är besatt av hämnd. Resan går genom åtta olika helveten med tillhörande demonhorder och ledare, för att sedan mynna ut i en sammandrabbning med Hin Håle själv.

Metal: Hellsinger kommer till pc, Xbox Series X/S och Playstation 5 någon gång under 2022.