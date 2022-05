Sam Porter Bridges skådis Norman Reedus har tidigare hintat om att ett uppföljare till Death Stranding är på gång. I en intervju med Leo säger Norman till och med att utvecklingen av spelet redan är igång.

Fokusen i intervjun låg på serien The Walking Dead där Norman spelar den populära karaktären Daryl Dixon. Men en fråga om just Death Stranding smög sig in och Norman svarade kort:

”We just started a second one”

Kojima själv har inte bekräftat något om en fortsättning till Death Stranding, men att en uppföljare är på gång är kanske ingen högoddsare. Det ska dock sägas att Norman (likt Kojima) är känd för att trolla allmänheten.

Vill du ha en uppföljare på Death Stranding?